RU   UA   EN  

воскресенье, 26 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 мая

04:43
Претендент на пост главы СБУ отличился "героической" парковкой в Киеве: фото и видео
03:34
Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
02:29
Зеленский и котики: участница популярного шоу показала смешное тату
01:28
Похож на гуманоида: сети повеселило фото памятника святому Николаю в России
00:31
Недалеко от Земли пролетит астероид с собственной луной: когда и как его увидеть
00:06
Массовое пленение бойцов ВСУ на Донбассе: появились имена и фото
00:02
Барселона сенсационно проиграла в финале Кубка Испании

25 мая

23:59
В Киеве спасли женщину, прыгнувшую с моста: фото
23:38
В Таиланде произошло страшное ЧП на судне с более сотни пострадавших: фото и подробности
23:36
Отметить "новоселье" не удалось: появилось видео побега "спецназа" боевиков на Донбассе
23:23
В России автомобиль влетел в остановку с людьми, есть жертвы: видео момента аварии
23:02
На Закарпатье трое преступников напали на пограничника: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Претендент на пост главы СБУ отличился "героической" парковкой в Киеве: фото и видео

воскресенье, 26 мая 2019, 04:43
переглянути новину українською

Андрей Кмита, которому пророчат место первого заместителя руководителя СБУ, оскандалился парковкой своего авто с нарушением правил дорожного движения в Киеве.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Facebook-сообществе "ЗупиниЛося".

"В 2019 году настала пора Ленд Крузера, который согласно инфы наших любознательных зрителей зарегистрирован 17 апреля 2019 года. На нем господин Кмита со своей успешной бизнесвумен женой запарковался с произвольным нарушением ПДД. Но как настоящий работник СБУ не растерялся и нашел виновных в своем нарушении. Сейчас Андрея Кмиту сватают на должность первого зама руководителя СБУ. Будет с кого брать пример его подопечным", - говорится в посте.

Смотреть с 03:18 минуты

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото находчивого "героя парковки" в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: