Претендент на пост главы СБУ отличился "героической" парковкой в Киеве: фото и видео

Андрей Кмита, которому пророчат место первого заместителя руководителя СБУ, оскандалился парковкой своего авто с нарушением правил дорожного движения в Киеве.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Facebook-сообществе "ЗупиниЛося".

"В 2019 году настала пора Ленд Крузера, который согласно инфы наших любознательных зрителей зарегистрирован 17 апреля 2019 года. На нем господин Кмита со своей успешной бизнесвумен женой запарковался с произвольным нарушением ПДД. Но как настоящий работник СБУ не растерялся и нашел виновных в своем нарушении. Сейчас Андрея Кмиту сватают на должность первого зама руководителя СБУ. Будет с кого брать пример его подопечным", - говорится в посте.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото находчивого "героя парковки" в Киеве.