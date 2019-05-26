​Скандал с открытием нового моста в Киеве: появились новые фото и подробности

Новый стеклянный мост в столице, на котором на второй день после открытия обнаружили трещины, был умышленно поврежден тяжелым предметом.

Об этом написал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине, блогер Бачо Корчилава в Facebook.

"В общем по стеклу на мосту следующая история. Повреждена только верхняя защитная часть стекла. Повреждена механически. Повреждения на двух окнах. Вот очаг, откуда пошла трещина. Как говорят эксперты, повреждение наносили тяжелым предметом. Умышленно. Под защитным стеклом бронестекло целое", - сообщил он.

Одновременно об этом написал мер Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Друзья! Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - каленное стекло - не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - уточнил столичный глава.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который соединяет Владимирскую горку и парк "Крещатый".