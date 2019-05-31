В Киеве произошло страшное ЧП с мужчиной: опубликованы фото и видео

В пятницу, 31 мая, в Киеве мужчина выпал из окна своей квартиры на 12 этаже.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу проспект Победы, 88 около 09:30. Мужчина, на вид которому 40-45 лет, упал с высоты и разбился насмерть, получив несовместимые с жизнью травмы.

По предварительной информации, во время инцидента кроме мужчины в квартире никого не было. Выпавший был одет в домашнюю одежду.

На месте работали медики и правоохранители. Последние устанавливают, было ли падение несчастным случаем. Также выясняются все детали и причины трагедии.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве из окна многоэтажки выпал рядовой Национальной гвардии Украины.

Позже в сети опубликовали видео с места трагедии.