В Киеве такси после жесткого ДТП влетело в ресторан: фото и видео с места ЧП

1 июня в Киеве в результате ДТП Toyota Corolla службы такси влетела в летнюю террасу ресторана "Первомай".

Как сообщает "Информатор", авария произошла на пересечении улиц Каунасской и Мартовской.

На перекрестке здесь столкнулись Toyota Corolla и Chevrolet Aveo, после чего Toyota отбросило на террасу ресторана.

По данным издания, мужчина за рулем Corolla не пропустил Chevrolet, после чего тот ударил такси в левый бок. К счастью, в момент удара в ресторане не было много посетителей и никто из них не получил травм.

Что касается водителей транспортных средств, то оба получили травмы. Водитель Toyota Corolla получил серьезную травму ноги и головы, его госпитализировали. У водителя Chevrolet разбита голова, от госпитализации он отказался.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились фото смертельного ДТП с молодой компанией в Черкассах.