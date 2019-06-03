В центре Киева обрушилась стена колледжа: первые фото с места ЧП

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника (бывшая Анри Барбюса).
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на администрацию колледжа.
Как отмечается, ранее в обрушившемся крыле было расположено общежитие, однако в нем уже давно никто не живет.
Обвал здания произошел перед выходными.
Колледж геологоразведочных технологий был создан в 1930 году. Как сообщается, КГРТ – это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 марта в Киеве на улице Новоконстантиновской, 2, в здании, где производились строительные работы, произошел обвал крыши. В результате происшествия погибла одна женщина, другая пострадавшая была госпитализирована.