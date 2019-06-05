Соцсети рассмешил поступок вандала на одной из станций метро в Киеве: опубликовано фото

В Киеве неизвестный мужчина отпилил часть таблички с названием железнодорожной станции "Бровары" с буквами "БРО" и унес фрагмент с собой.

Об этом сообщили в паблике "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что вандалу было около 40 лет, и выглядел он довольно опрятно, соответственно, вероятность, что он украл часть таблички, чтобы "сдать на металл", крайне мала.

"На станции "Бровары" мужчина (на фото) на вид лет 40, отпилил часть названия станции Бровары "Бро" и забрал с собой", - пишут в паблике.

В то же время в комментариях под постом пользователи предположили, что мужчина таким образом готовит презент для близкого товарища, а также выразили удивление, что его никто не остановил.

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