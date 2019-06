Настоящий герой финала Лиги чемпионов: появились новые фото и видео

Вчерашнюю не самую интересную игру между "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур" в финале Лиги чемпионов, который проходил в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", разбавил интересный эпизод с участием американской актрисы и модели по имени Кинси Волански.

В первом тайме матча девушка выбежала на поле в полуголом виде. Главному арбитру встречи Дамиру Скомине из-за этого эпизода пришлось остановить игру на несколько минут. Когда американку увели с поля, матч возобновился.

Сегодня этот эпизод футбольные фанаты обсуждают едва ли не больше, нежели саму вчерашнюю игру. Сеть уже заполнили фото и видео Волански. Вот самые красочные из них.

Congrats @Vitalyzdtv He is banned but could sneak in #CLfinal and supported her gf #kinsey_sue these guys r fantastic, and should get marry soon see you soon in #Istanbul #Besiktas for #SuperCup final in August #TOTLIV is over, now time for #Liverpool #Chelseapic.twitter.com/OtJl8GN4lG