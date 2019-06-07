Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием Tesla: фото и видео с места ЧП

В пятницу, 7 июня, под Киевом, на трассе "Киев-Житомир", произошло смертельное ДТП с участием самого дорогого электрокара Tesla и автомобиля дорожной службы, в котором погибла девушка.

Об этом сообщает Информатор.

Так, водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 27 мая, на трассе "Житомир-Киев" произошло жестокое ДТП с переворотом многотонной фуры.