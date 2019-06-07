Убийство ребенка под Киевом: всплыли неожиданные данные о новом назначении бывшего главы полиции

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку в связи с убийством 5-летнего Кирилла Тлявова, не получал должность руководителя полиции в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Укринформ.

"Заместитель командующего Объединенных сил по деятельности Национальной полиции - Константин Бушуев", - отметил он.

То есть Бушуев является заместителем председателя Нацполиции и одновременно заместителем руководителя ООС по вопросам работы полиции.

При этом, в Нацполиции уточнили, что Ценов занимает должность член/старший оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.

По данным полиции, он будет нести службу "в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС".

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции приняли жесткое решение по фигурантам дела об убийстве Кирилла Тлявова.