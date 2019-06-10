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В Киеве произошла серьезная авария с участием такси Uber: фото и видео с места ЧП

понедельник, 10 июня 2019, 09:06
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Фото: Информатор

В понедельник, 10 июня, в Киеве, на перекрестке улиц Жилянской и Льва Толстого столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Skoda Fabia службы такси Uber, из-за чего двое водителей получили травмы.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, оба водителя уверены, что ехали на зеленый сигнал светофора.

По словам водителя Skoda, он двигался по улице Льва Толстого в сторону улицы Митрополита Василия Липковского. В свою очередь мужчина за рулем Volkswagen ехал по улице Жилянской в сторону центра Киева. На перекрестке машины столкнулись.

Удар был такой силы, что автомобили получили серьезные повреждения. У Skoda Fabia разбит правый бок. Volkswagen Golf пострадал еще больше, у него разбит левый бок, а переднее левое колесо со стойкой буквально вырвало наружу. К счастью, водители автомобилей получили лишь незначительные травмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими.

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