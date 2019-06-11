В Киеве перекроют дороги: названы причина и даты

Со среды, 12 июня, в Киеве перекроют дороги из-за ремонта.

Об этом сообщает Киевавтодор.

В частности, речь идет об участках дорог на улицах Теодора Драйзера, Академика Заболотного и на путепроводе на улице Михаила Бойчука. Первые ограничения начнутся уже с 7:00.

При этом, по словам дорожников, быстрее всего обещают закончить работы по укладке асфальтобетонного покрытия на улице Теодора Драйзера. Из-за ремонта проезд обещают ограничить частично с 08:00 и закончить уже к 20:00 12 июня. Это касается участка дороги от улицы Николая Лаврухина до улицы Оноре де Бальзака.

Часом ранее, с 7:00 12 июня коммунальщики также будут класть асфальт на улице Академика Заболотного, а именно — на участке от ТРЦ "Магелан" до Феофановского рынка. Работы продлятся до 11:00 13 июня.

И уже с 10:00 также 12 июня будут проводиться работы на путепроводе на улице Михаила Бойчука. Работы продлятся до 6:00 18 июня.

Как сообщал "Апостроф", ранее коммунальщики в Киеве изобрели новую "технологию" ремонта дорог.