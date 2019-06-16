Авто улетело в лес: появились фото и видео жуткого смертельного ДТП в Киеве

В воскресенье, 16 июня, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибла молодая девушка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Опять труп. Жесть в Киеве: на Старообуховской трассе: Volkswagen протаранил в зад попутный Daewoo и улетел в лес. Погибла молодая девочка, пассажир Daewoo..." - говорится в сообщении.

Уточняется, что виновником аварии, предварительно, является "какой-то спортсмен".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.

Также в Киеве водитель легковушки резко "рванул" на зеленый сигнал светофора, не заметив велосипедиста, и сбил его. В результате велосипедиста забрала скорая в полусознательном состоянии. У мужчины подозрение на черепно-мозговую травму. Он потерял много крови.