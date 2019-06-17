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​Оторвало голову: в Киеве случилось жуткое смертельное ДТП, фото 18+

понедельник, 17 июня 2019, 12:19
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На проспекте Победы в столице мужчина, решивший покончить с собой, спрыгнул с моста прямо под грузовик.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места ДТП.

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Берестейской, проспект Победы, суицид с моста под грузовик... Предварительно, мужчина спрыгнул с моста на проспект Победы. В это время ехал водитель самосвала MAN, который зацепил погибшего во время полета. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, практически разорвало: оторвало голову. По всей дороге брызги крови", - говорится в сообщении.

Водитель самосвала находится в состоянии сильного шока. Прибывшие на место ДТП медики лишь констатировали смерть.

На месте работала бригада скорой и патрульная полиция.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве утром в субботу, 15 июня, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

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