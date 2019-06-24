Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами на трассе в Киев

В сети показали видео с места аварии с участием двух фур на трассе в Киев.

Соответствующее видео опубликовал Vladislav Antonov в Facebook.

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на житомирском КП: погиб дальнобойщик. Ликвидация последствий... Уснул. Цените жизнь", - говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, как проводится операция по ликвидации последствий аварии.

Напомним, авария произошла в понедельник, 24 июня. В ДТП столкнулись две большегрузные фуры. Так один из грузовиков врезался в другой, стоявший на светофоре.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом. На видео можно увидеть, что один из автомобилей буквально лег на крышу. По всей дороге валяются куски металла.

Также в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой байкер. Парню было 30 лет. Столкновение произошло из-за того, что внезапно байкер резко начал перестраиваться в левый ряд и зацепил автомобиль.