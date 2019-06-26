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Фура перевернулась под мостом: появилось видео момента серьезного ДТП под Киевом

среда, 26 июня 2019, 15:55
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В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент аварии на 65-м километре автотрассы Киев — Одесса, где столкнулись фура внедорожник BMW X3.

Видео опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, что упавшая фура перекрыли все линии движения.

Как сообщали в пресс-службе Национальной полиции, по причине ДТП здесь было серьезно затруднено движение.

При этом известно, что травмы получил водитель грузового автомобиля. О его состоянии пока ничего не известно. Что касается водителя второго автомобиля, то по нему информация уточняется.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.

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