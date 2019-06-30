Под Киевом бандиты провернули смертельную квартирную аферу: фото

Под Киевом мошенники устроили квартирную аферу, в результате которой скончался 34-летний мужчина.

Об этой жуткой истории рассказал глава общественной организиции "Печерська варта" Анатолий Остапенко в Facebook.

Так, осенью 2018 года владелец квартиры в городе Вишневое Киевской области Вячеслав Одинцов заключил договор займа его квартиры и составил завещание. И уже в конце мая 2019 года мужчину нашли мертвым неподалеку от железнодорожной станции Боярка.

"Осенью прошлого года я общался с ним, Вячеслав заключил с мошенниками договор займа и завещание. Я предупреждал его о возможных последствиях, указывал на то, что он фактически попал в смертельную ловушку, давал ему советы, но он решил, что "истории с убийствами за квартиры это не про него", даже наоборот убеждал меня в порядочности мошенников и в подлинности их намерений заняться с ним бизнесом. С месяц назад его нашли убитым вблизи жд станции Боярка. Люди иногда слепые, наивная самоуверенность, а в этом случае-еще и откровенная глупость, жизнь и так хрупкое, а в случае, когда ты оказываешься в паутине мошенников – цена ему грош", – рассказал детали смертельного инцидента активист, показав двери опечатанной квартиры покойного владельца.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опытных квартирных аферисток.