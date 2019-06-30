RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:11
В Раде Зеленскому подложили свинью с отставкой Климкина
11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
Все новости

Под Киевом бандиты провернули смертельную квартирную аферу: фото

воскресенье, 30 июня 2019, 13:17
переглянути новину українською

Под Киевом мошенники устроили квартирную аферу, в результате которой скончался 34-летний мужчина.

Об этой жуткой истории рассказал глава общественной организиции "Печерська варта" Анатолий Остапенко в Facebook.

Так, осенью 2018 года владелец квартиры в городе Вишневое Киевской области Вячеслав Одинцов заключил договор займа его квартиры и составил завещание. И уже в конце мая 2019 года мужчину нашли мертвым неподалеку от железнодорожной станции Боярка.

"Осенью прошлого года я общался с ним, Вячеслав заключил с мошенниками договор займа и завещание. Я предупреждал его о возможных последствиях, указывал на то, что он фактически попал в смертельную ловушку, давал ему советы, но он решил, что "истории с убийствами за квартиры это не про него", даже наоборот убеждал меня в порядочности мошенников и в подлинности их намерений заняться с ним бизнесом. С месяц назад его нашли убитым вблизи жд станции Боярка. Люди иногда слепые, наивная самоуверенность, а в этом случае-еще и откровенная глупость, жизнь и так хрупкое, а в случае, когда ты оказываешься в паутине мошенников – цена ему грош", – рассказал детали смертельного инцидента активист, показав двери опечатанной квартиры покойного владельца.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опытных квартирных аферисток.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: