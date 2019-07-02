Как наказали водителя, заехавшего на пешеходный мост в Киеве: появились детали

Во вторник, 2 июля, патрульные привлекли к административной ответственности водителя, который заехал на авто на скандальный пешеходный мост в Киеве.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"Патрульные привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который недавно прокатился по пешеходному мосту в Киеве", - говорится в сообщении.

Известно, что водитель, который неоднократно был уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, так и не появился на рассмотрение но и не сообщил о причинах своего отсутствия, заявлений и ходатайств от него также не поступало.

В связи с этим патрульные составили на него постановление за совершение сразу двух правонарушений - управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом и проезд по пешеходному мосту.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали очередного "героя", пытавшегося заехать на пешеходный мост.