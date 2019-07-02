В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото

В Киеве пьяный мужчина избил прохожего, приняв его за любовника своей девушки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото ревнивца.

"Подхожу к бювету набрать воды. Говорю девушке, стоящей рядом, что с ним?! Давайте я вызову скорую. Девушка отвечает, все хорошо это мой парень, мы встречаемся уже больше года, с ним такое бывает, он немного выпил и я сама врач-терапевт. Под током холодной воды он приходит в себя и говорит, что я ее любовник, и мы хотели его утопить. И с кулаками полез драться. Пришлось успокоить", - цитирует слова пострадавшего издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный неадекват серьезно ранил полицейского.