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В Киеве водители маршруток устроили опасную "битву" за пассажиров: фото

четверг, 11 июля 2019, 11:12
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В четверг, 11 июля, в Киеве из-за попыток водителей быстрее набрать пассажиров и отобрать их у конкурента столкнулись две маршрутки.

Фото с места ДТП были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, столкнулись водители маршрутов 401 и 223.

"Батл за пассажиров между двумя упрямыми водителями маршруток 401 и 223 закончился ДТП. Молодцы, ага?", – говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях мнения по поводу виновника аварии с маршрутками разделились. Большинство заочно обвиняет водителя 401 маршрутки. Хотя некоторые и возражают.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 июля в Николаеве водитель маршрутного такси избил пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента водитель сел в маршрутку и уехал, а его жертва осталась лежать на асфальте.

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