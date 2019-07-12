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В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука

пятница, 12 июля 2019, 11:50
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Стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский перехитрил украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука

Об этом сообщает российский политолог Андрей Окара на своей странице в Facebook.

"Зеленский позвонил Путину (точнее, по его инициативе состоялся разговор двух президентов). Речь шла о судьбе плененных украинских моряков. Это по-настоящему гениальный политический шаг - если иметь в виду весь контекст", - написал он.

Также Окара пояснил, что скоро должен состояться (или не состояться) телемост Москва - Киев (Россия-24 - видимо, NewsOne). На нем одна из тем будет - судьба моряков (а также судьба Андрея Вышинского, которой в Киеве занимался Алексей Венидиктов). Возможно, это будет главная тема разговора в ходе телемоста.

"По нашей информации, весьма вероятен выпуск моряков - или перед телемостом, или даже во время, или очень скоро после, но в связи с телемостом. В результате, Медведчук получит все колоссальные электоральные бонусы, которые только может дать подобная акция, подсвеченная всеми украинскими медведчуковскими телеканалами и всеми без исключения российскими", - отметил политолог.

Но также он подчеркнул, что Зеленский опередил Медведчука.

"Теперь если моряков выпустят, это будет выглядеть не столько как заслуга и достижение Медведчука, но как заслуга и достижение Зеленского", - резюмировал Окара.

Как сообщал "Апостроф", телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным проходил в дружеском тоне.

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