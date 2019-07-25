Водителя, устроившего смертельное ДТП под наркотиками, отпустили из-под стражи: в сети волна гнева

Водителя Алексея Сахарова, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в котором погибла мать украинской певицы Ирины Эбралидзе, выпустили из-под стражи под домашний арест.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Экспертиза показала, что до аварии оно принимало экстази, амфетамин и марихуану. Главное, что это не первый раз, когда оно позволило принимать себе наркотики за рулем. Были другие прецеденты, когда его задерживали, но наше законодательство очень лояльно к таким чудовищам. Известно, что залог составил около 480 тыс. грн., который обвиняемый быстро внес и оказался дома", - говорится в сообщении.

В сети отреагировали на новость волной гнева.

Напомним, что авария произошла вечером 31 января. ДТП случилось после того, как водитель Audi столкнулся с Volkswagen и выехав на проезжую часть площади Победы, врезался в Mazda. От столкновения эти авто отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии медики госпитализировали троих человек. Вскоре стало известно об одной жертве и двух пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция рассказала о лихаче, устроившем страшное ДТП возле цирка в Киеве.