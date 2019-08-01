Улицы залило бетоном: в Киеве произошло необычное ЧП, фото

В четверг, 1 августа, в Киеве грузовой автомобиль, который перевозил бетон, залил им почти всю улицу.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на улице Бульварно-Кудрявской. Там бетоновоз залил бетоном более 800 метров проезжей части до улицы Дмитриевская, 15. Об этом сообщил неравнодушный водитель, который заметил ЧП.

На место прибыли правоохранители, которые вызвали инспекторов КП "Киевблагоустрий". Также на место инцидента приехал и представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона. Мужчина начал угрожать работникам полиции и отказался оплачивать уборку разлитого бетона.

Правоохранители составили протокол об административном нарушении в котором речь не идет о возмещения расходов водителем грузовика или компанией.

Убрали разлитый бетон дорожники собственными силами в течение часа после инцидента (не допустили, чтобы бетон затвердел).

Сотрудники полиции обратились в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошла авария с участием 14-тонного бетоновоза и двух легковых авто, в результате которой пострадали два человека.