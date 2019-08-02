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В сети показали яркое фото двойной радуги над Киевом

пятница, 02 августа 2019, 21:27
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В Киеве заметили необычное явление: в небе появилась необычная, двойная радуга.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook Александр Чеканов.

На фото действительно можно увидеть радугу, сверху над которой проявляется еще одна.

Напомним, радуга - атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света множества водяных капель. Двойная радуга образуется светом, отраженным в каплях два раза. Как правило, в ней перевернут привычный порядок цветов — снаружи находится фиолетовый, а внутри красный.

Раньше по радуге люди также определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если радуга появилась в морозный и солнечный день, значит в ближайшие несколько недель стоило ожидать очень сильных морозов. Если радуга появилась на небе в хмурый, пасмурный день, то это примета надвигающихся снежных метелей и буранов. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно было ждать ветреных дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее двойную радугу наблюдали жители города Днепр и некоторых его городов-спутников.

Также у побережья Черного моря в Одессе заметили красочную радугу, которая повисла прямо над линией горизонта.

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