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В Киеве "прорвало" мост Патона: видео озадачило сеть

пятница, 02 августа 2019, 18:21
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В пятницу, 2 августа в Киеве "прорвало" один из крупнейших мостов через Днепр - мост Патона, из его полотна под большим давлением вытекала вода, что было похоже на настоящий водопад.

Видеозапись происшествия опубликовал Instagram-аккаунт "Киев оперативный".

Администраторы страницы сообщили, что причины "водопада" на мосту пока не известны.

"Киев, мост Патона. Льет поток воды, детали происшествия устанавливаются", - подписана публикация.

В то же время подписчики аккаунта сообщили, что такое событие на этом мосту - не уникальное явление, и разъяснили ситуацию. Также они вспомнили о происшествии, которое произошло в этот день на другом мосту - пешеходном, который ведет с Почтовой площади на Труханов остров.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 в интернете появилось фото, как сквозь мост имени Патона в Киеве, который разваливается, ливнем стекает вода. Тогда в нескольких городских сообществах это вызвало бурное обсуждение и волну шуток.

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