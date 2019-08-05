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​В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым мужчиной: фото и видео с места

понедельник, 05 августа 2019, 14:12
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5 августа в столице 25-летний парень выпал с общего балкона на 12 этаже высотки, вследствие падения он получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам местного жителя, он находился дома, когда услышал резкий хлопок на улице. Выйдя из подъезда, мужчина увидел упавшего парня. Очевидец вызвал патрульную полицию.

По данным правоохранителей, погибшему было около 25 лет. Ранее местные жители не видели молодого человека в этом доме. Парень упал с общего балкона, который находится на 12 этаже.

Точные причины произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа. На месте события также работает патрульная полиция и медики скорой помощи.

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Как сообщал "Апостроф", 4 августа в районе Позняков 26-летний парень выпал с балкона 14-этажного жилого дома.

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