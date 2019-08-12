Власти озвучили печальный вердикт по пляжам в Киеве: что известно

На всех городских пляжах Киева зафиксированы нарушения санитарных правил: купаться на них не рекомендуется.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в столице.

Исследования проб воды из открытых водоемов проводились 5 августа. Было обнаружено "превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Чорторый".

Кроме того, на пляже "Чорторый" зафиксировано наличие на поверхности воды мелких водорослей; водородный показатель – на пляже "Радуга"; биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

"Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве специалисты проверили самые популярные пляжи и нашли в воде кишечную палочку.