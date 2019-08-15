В центре Киева произошло "президентское" ЧП: опубликовано фото

В четверг, 15 августа, в Киеве возле Офиса Президента на улице Лютеранской провалился асфальт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Как отмечается, провал случился из-за аварии в коммуникациях. По данным корпорации, провал случился около 7:00, но дорогу не перекрывали.

Позже было установлено, что повреждение трубопровода на дороге по улице Лютеранской возле Офиса Президента в Киеве локализовано. По данным коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", в 10:50 было выявлено повреждение трубопровода, вследствие чего случился провал асфальта.

Фото: Информатор

Предприятие сообщает, что пострадавших нет. На месте события работает аварийно-восстановительная бригада. Подача горячей воды будет возобновлена сразу после окончания работ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 июля в Киеве провалился асфальт возле Центрального железнодорожного вокзала на автомобильной парковке.