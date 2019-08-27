В Киеве мужчина на черном авто устроил стрельбу посреди улицы: фото

Во вторник утром, 27 августа, в Киеве, в Соломенском районе, мужчина несколько раз выстрелил из травмата, из-за чего ранение получил один человек. После этого стрелок скрылся.
Об этом сообщает Информатор.
На данный момент правоохранители разыскивают автомобиль Mitsubishi и ввели оперативный план "Перехват". Сейчас черный Mitsubishi с номерами АМ 65 59 АМ находится в розыске.
Если вы видели похожую по описанию машину, немедленно сообщите на линию "102".
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям, в результате чего ранения получил один человек.
Также в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.