В Киеве мужчина на черном авто устроил стрельбу посреди улицы: фото

Во вторник утром, 27 августа, в Киеве, в Соломенском районе, мужчина несколько раз выстрелил из травмата, из-за чего ранение получил один человек. После этого стрелок скрылся.

Об этом сообщает Информатор.

На данный момент правоохранители разыскивают автомобиль Mitsubishi и ввели оперативный план "Перехват". Сейчас черный Mitsubishi с номерами АМ 65 59 АМ находится в розыске.

Если вы видели похожую по описанию машину, немедленно сообщите на линию "102".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям, в результате чего ранения получил один человек.

Также в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.