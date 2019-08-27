В Киеве поймали наглого угонщика авто: опубликованы фото

В Киеве автовор угнал машину и пытался на ней скрыться от погони полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Свидетель правонарушения рассказал полицейским, что видел, как незнакомец открыл дверцу авто, сел внутрь и поехал. Он запомнил приметы злоумышленника и предоставил их детективам. Правоохранители выяснили, что владелец установил в автомобиле GPS-трекер, с помощью которого узнали местонахождение авто.

"GPS трекер указывал на найденный автомобиль, однако государственный номерной знак не совпадал с номерами угнанного авто. Мужчина, похожий по описанию на похитителя, находился у авто. Когда правоохранители подошли к нему для уточнения информации, он сел в машину и начал убегать", - рассказали в ведомстве.

Преступником оказался 50-летний житель Киевской области, который был ранее судим за аналогичное преступление. После угона авто он поменял государственный номерной знак легковушки на поддельный. Его задержали.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом копы приехали на вызов и остались без авто.

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