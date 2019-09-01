RU  UA  EN

воскресенье, 1 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 сентября

04:42
Давно пора: в киевском метро появится услуга, необходимая каждому
03:37
Обмен пленными: как Путин использовал Зеленского и чего он боится
02:29
В сети меткой фотожабой показали настроения в Украине при Зеленском
02:06
Ломаченко - Кэмпбелл: полное видео боя
01:41
Ломаченко завоевал престижнейший чемпионский титул
01:37
Прощай, лето: появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета
01:20
Ломаченко - Кэмпбелл: видео вечера бокса в Лондоне
00:24
Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров
00:20
"Русский витязь" Поветкин победил Фьюри в бою-марафоне

31 августа

23:46
В Киеве засекли "актрису", которая выманивает деньги в метро: фото
23:30
Можно смотреть вечно: футболист привел в восторг сеть невероятным сэйвом
23:15
В детском лагере под Ивано-Франковском произошел смертельный пожар: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Давно пора: в киевском метро появится услуга, необходимая каждому

воскресенье, 01 сентября 2019, 04:42
переглянути новину українською

В киевском метро при строительстве новых станций обязательно будут вноситься в проект общественные туалеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Связано это с тем, что с 1 сентября в Украине вступают в силу новые нормы. Строители теперь обязаны устанавливать общественные туалеты на новых станциях и на тех, которые планируют реконструировать.

Старые станции метро останутся по прежнему без туалетов. Уборные планируют обустраивать в вестибюлях станций: на входе и выходе из них.

"Они также должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп", - заявил замминистра Лев Парцхаладзе.

В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на улице. В таких случаях, согласно новым строительным нормам, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу нормы, согласно которым во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах торговой площадью 2500 квадратных метров и больше должны обязательно появиться туалеты для посетителей. Уборные будут отдельно для мужчин, для женщин и для маломобильных групп населения.

Ранее в киевском метрополитене заявили, что планируют отказаться не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек метро.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали печальное фото одной из центральных станций киевского метро в час пик.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: