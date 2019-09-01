Давно пора: в киевском метро появится услуга, необходимая каждому

В киевском метро при строительстве новых станций обязательно будут вноситься в проект общественные туалеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Связано это с тем, что с 1 сентября в Украине вступают в силу новые нормы. Строители теперь обязаны устанавливать общественные туалеты на новых станциях и на тех, которые планируют реконструировать.

Старые станции метро останутся по прежнему без туалетов. Уборные планируют обустраивать в вестибюлях станций: на входе и выходе из них.

"Они также должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп", - заявил замминистра Лев Парцхаладзе.

В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на улице. В таких случаях, согласно новым строительным нормам, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу нормы, согласно которым во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах торговой площадью 2500 квадратных метров и больше должны обязательно появиться туалеты для посетителей. Уборные будут отдельно для мужчин, для женщин и для маломобильных групп населения.

Ранее в киевском метрополитене заявили, что планируют отказаться не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек метро.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали печальное фото одной из центральных станций киевского метро в час пик.