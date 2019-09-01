В Киеве проучили "актрису", которая выманивала деньги у людей в метро: видео

В Киеве активисты жестко проучили мошенницу, которая выманивала деньги у прохожих на станциях метро, рассказывая о своей тяжелой судьбе.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, насколько нагло мошенница разговаривает с активистами. Причем, она отказывалась от разговора, поскольку, якобы, не понимает украинский язык, на котором говорят ее собеседники.

В комментариях пишут, что искренне верили девушке и никак не ожидали, что она окажется аферисткой.

"Этой девушке месяц назад я дала 200 грн. на билет домой. Она плакала на всю станцию метро Шулявскую, ещё и очень искренне так. Думала что это тот случай, когда человек действительно попал в беду и ей нужна помощь. Но нет, после этого я её встретила на Дорогожичах и сегодня на Вокзальной. Плакала так же искренне и люди ей также искренне давали деньги. Хорошая актриса", - рассказали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опытных квартирных аферисток.