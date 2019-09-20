RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

10:44
В Киеве вандалы уничтожили Почтовую площадь: опубликованы фото
10:44
Шеф любит идиотов: экс-посол США дал Зеленскому странный совет о встрече с Трампом
10:29
В Киеве муж и жена устроили при детях побоище в ресторане: опубликованы фото и видео
10:19
​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс НБУ
10:19
Украинская певица вышла замуж в платье весом 23 килограмма: первые фото и видео с роскошной свадьбы
10:15
В сети меткой карикатурой показали панический страх Путина
10:07
Сенсация дня: австрийские "волки" разбомбили знаменитый немецкий клуб в Лиге Европы
10:03
Россия стягивает к границе с Украиной тяжелую технику: опубликовано видео
09:47
В сети нашли "руку Киева" в нападении моряков КНДР на пограничников Путина
09:40
В Луцке мощнейший пожар охватил военный госпиталь: видео
09:21
Кабмин представляет в Раде проект бюджета на 2020 год: онлайн трансляция
09:19
Это был ад: в Турции дети из России стали жертвами огненного шоу
Все новости

В Киеве муж и жена устроили при детях побоище в ресторане: опубликованы фото и видео

пятница, 20 сентября 2019, 10:29
переглянути новину українською

В четверг вечером, 19 сентября, в Киеве в ресторане супруги устроили разборки, в результате которых мужчина схватился за нож.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места инцидента.

Так, в заведении отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин. С ними были двое детей.

Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала своего возлюбленного к другой женщине, и они начали выяснять отношения прямо в ресторане. Мужчина нанес своей супруге несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и стал угрожать им окружающим.

Администрация заведения вызвала охрану, которая и обезвредила вооруженного дебошира.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вооруженный мужчина устроил разборки посреди дороги.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: