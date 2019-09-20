В Киеве муж и жена устроили при детях побоище в ресторане: опубликованы фото и видео

В четверг вечером, 19 сентября, в Киеве в ресторане супруги устроили разборки, в результате которых мужчина схватился за нож.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места инцидента.

Так, в заведении отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин. С ними были двое детей.

Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала своего возлюбленного к другой женщине, и они начали выяснять отношения прямо в ресторане. Мужчина нанес своей супруге несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и стал угрожать им окружающим.

Администрация заведения вызвала охрану, которая и обезвредила вооруженного дебошира.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вооруженный мужчина устроил разборки посреди дороги.