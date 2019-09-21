В Киеве произошла жуткая трагедия с пожилой женщиной: опубликованы фото и видео

В субботу, 21 сентября, в Киеве под балконами жители дома обнаружили тело пожилой женщины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу улица Парково-Сырецкая, 21 около 14:20. По словам очевидцев, женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни. Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Это оказалась 87-летняя местная жительница.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности ЧП будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева трагически погибла девушка-подросток, выпав из окна многоэтажного дома.