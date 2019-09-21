В лесу Киева обнаружили ужасающую находку: фото и видео с места ЧП

В субботу, 21 сентября, в Деснянском районе Киева прохожие обнаружили мертвого мужчину.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело лежало на одном из пустырей в лесу, который расположен между улицами Братиславской и Курнатовского.

Как рассказали правоохранители, местный житель прогуливался по лесу и обратил внимание на мужчину, который сидел на земле в странной позе. Когда он подошел поближе, то увидел, что мужчина посинел и не подает признаков жизни. Он сразу же вызвал полицейских.

Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Личность мужчины установлена, ему было 38 лет. В руке у умершего была палка.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Что именно произошло и точную причину смерти будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 9 сентября в Гидропарке обнаружили тело утопленника.