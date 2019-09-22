В Киеве водитель такси устроил масштабное ДТП с пострадавшими: фото и видео

В воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошла авария, в которой травмы получили два иностранца.

Об этом сообщает Информатор.

Так, двух курьеров Glovo на одном мопеде не заметил таксист, который ударил двухколесный транспорт. Пилота и пассажира скутера забрали в больницу с различными травмами.

Известно, что скутер ехал в сторону станции метро "Лыбедская" по полосе общественного транспорта, а Skoda поворачивала в парковочный карман. От удара мопед, вместе с пилотом и пассажиром, отлетел в сторону. Один из них разбил голову, а у второго медики констатировали перелом ноги.

Оба пострадавших оказались гражданами Алжира. Они работают в службе курьерской доставки Glovo.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.