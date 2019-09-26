В Киеве продают рыбу по цене авто: в сеть попали интересные фото

В Киеве жители заметили в продаже рыбу стоимостью в сотни тысяч гривен.

Об этом сообщает адвокат Олег Курчин на своей странице в Facebook.

Тунца из Норвегии продавали в столичном ЦУМ. Свежемороженную рыбу огромных размеров выставили на продажу за 160 545 гривен.

Также похожий товар заметили и в маркете на Позняках. Там цена тунца составила 209 тысяч гривен.

"Тушку за 160 тысяч никто не купил, ее забрали на переработку на фабрику. А вот филе по 1420 грн за кило берут неплохо. Сегодня уже продали несколько кусков", - рассказал журналистам издания KP.UA продавец специализированного магазина морепродуктов из Норвегии Сергей.

Гигантского тунца вылавливают в Норвежском море, в течение трех-четырех дней фурой с холодильной камерой довозят до Украины.

"В последней партии привезли 25 тушек. Трех мы выставили целиком на продажу. Но больше в рекламных целях. Никто таких гигантов не взял. Но филе действительно неплохо берут, Прошлый раз мы завозили тунца из Хорватии, тот продавался хуже, поскольку стоил дороже - по 2,5 тысячи за кило", - рассказали в магазине.

Также там отметили, что самые большие тушки, которые к ним поставляли, весили до 380 кг. По сравнению с ними тунец, что продавался за 209 тысяч - малек, который потянул всего на 180 кг.

Отметим, что за такие деньги в Украине можно приобрести подержанный автомобиль. 209 тысяч гривен - примерно 8 600 долларов. 160 тысяч гривен - это приблизительно 6 600 долларов.

Пользователи сети прокомментировали такой дорогой товар.

Как сообщал "Апостроф", в одном из магазинов Киева покупатели натолкнулись на покрытый плесенью хлеб.