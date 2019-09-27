Ночь на Банковой: к Зеленскому пришли сотни активистов, чего они требуют

У Офиса президента собрались активисты, которые требуют от властей расследовать по всем правилам убийство активистки и общественного деятеля из Херсона Екатерины Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Об этом сообщает Украинская правда, публикуя фото с места события.

Отмечается, что в акции на Банковой, участвуют несколько сотен человек. Перед собравшимися выступают активисты, которые пострадали от нападений. Среди выступающих был и Виктор Гандзюк - отец убитой активистки.

Участники выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", А также зажгли свечи перед Офисом президента в память об убитой активистку. Кроме того, участники акции оставили "послание", написав краской "Кто следующая Гандзюк?".

Как сообщал "Апостроф", ранее Интерпол объявил в розыск организатора убийства Гандзюк.