В Киеве возле ТРЦ малолетний "гонщик" устроил аварию и сбил людей: фото и видео

В ночь с пятницы на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina малолетний водитель во время дрифта сбил двоих людей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 23:30 на парковке ТРЦ, где собрались любители дрифта. Однако один из водителей авто марки Volkswagen не справился с управлением, протаранил другие автомобили и сбил людей.

По словам очевидцев, Volkswagen снес переднюю часть Opel, сбил двоих пешеходов и влетел в Toyota и Fiat. Люди говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

Также пострадал горе-гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренными людьми после него. Также очевидцы в один голос утверждали, что парню на вид меньше 18 лет и он был сильно пьян. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Японии на территории горнолыжного курорта "Тэндзан" во время дрифт-заезда автомобиль врезался в толпу зрителей.