Ограбят Киев и сбегут: сети бурно обсуждают принятый нардепами закон про столицу

Принятый Верховной Радой в первом чтении закон про столицу резко раскритиковали в соцсетях.

Пост по этому поводу опубликовал на своей странице в Facebook юрист Алексей Колодрубский.

"Понимание сущности местного самоуправления в "монобольшинства" новолиц просто отсутствует вообще. Ну что же давайте "депутаты", в "правильную сторону движетесь", теперь еще осталось уничтожить Столицу", - отреагировал он на принятие закона, который учреждает в городе районные администрации и разделяет полномочия и должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В комментариях пользователи соцсети не скрывали возмущения. "Это начало краха местного самоуправления. Следующий шаг — выборы — без выборов мэров городов? Будут председатели исполкомов и советов без наделения их полномочиями государства, а эти полномочия будут исполнять префекты-смотрящие. Полная узурпация власти зебилами, господа!" - написал пользователь Ярослав Глагола.

"Два мэра в столице, один — от общины, другой — от Бени! В какой столице мира такое существует? Зеидиоты", "Законодательно узаконят смотрящих", "Киевляне, требуйте референдум относительно нового закона про столицу!", "Слуги моники голосуют законы не читая, как скажет главный слуга. Ограбят Киев и сбегут снова в Израиль, Швейцарию, Италию или Англию, у них там виллы, а вы тут, как хотите, так живете", - возмущаются комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада Украины приняла закон о разделении полномочий и должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.