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Горит 5 этажей: появились фото и новые детали пожара в Киеве в жилой многоэтажке

четверг, 17 октября 2019, 21:33
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В Киеве на улице Тычины вечером 17 октября загорелись квартиры в многоэтажке, огонь охватил несколько этажей.

Об этом написал в Facebook очевидец Виктор Виноградский.

"Горят 12, 13, 14, 15, 16 этажи. Эвакуированы уже 10 человек. Задействовано две автолестницы АД-30 и АД-50. С правого берега помощь идет, но не может проехать из-за пробки на Дружбы Народов и на мосту Патона", - написал киевлянин.

Фото пожара опубликовал в соцсети Сергей Иванов.

Фото с обратной стороны дома:

"Только что звонила ребятам которые там сейчас работают. Помощь не нужна, пожар почти устранили, обстоятельства будут выяснять, жертв нет", - написала в комментариях к фото жительница столицы.

Фото Kolya Orlyuk

Как сообщал "Апостроф", В Киеве 9 октября произошел сильный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

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