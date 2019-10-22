Гибель в Киеве известной мотоблогерши: появились фото виновников и новые подробности

Водитель Volkswagen Golf, участник аварии в Киеве в субботу 19 октября, в которой погибла известная мотоблогер Елена Кузавини, был пьян.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото виновников аварии.

Как оказалось, за рулем находилась пьяная женщина, которая, поссорившись с мужем, пошла на резкий разворот от обочины вопреки тому, что грубо нарушает ПДД. В этот момент в авто и врезалась блогер, сидевшая за рулем мотоцикла. Столкновение избежать не удалось, как, собственно, и спасти девушку.

Напомним, девушку доставили в реанимационное отделение больницы. Все старания медиков оказались напрасными, девушка умерла.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео прощания с погибшей в Киеве известной мотоблогершей Еленой Кузавини.