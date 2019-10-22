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Превращают в пустырь: сеть возмутила вырубка деревьев в центре Киева, видео

вторник, 22 октября 2019, 12:23
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19 октября в центре столицы заметили, как в парке рубят деревья.

Об этом сообщает пользователь сети Андрей Усенко в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел рано утром в Пушкинском парке. Усенко попросил властей города отреагировать на безпредел.

"Прошу реакции!!! Утром 19.10.19, пока все спят, происходит вырубка деревьев Пушкинского парка, рубят в центре парка и города, безжалостно, подряд все в пустырь превращают... ", - написал он.

Также возмутились из-за этого и другие пользователи сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в районе Борисполя группа отдыхающих на природе едва не спалила лес "Сосенки". Пожар возник из-за распаленного костра. Пламя успело уничтожить около гектара деревьев и другой растительности.

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