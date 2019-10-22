В Киеве девушка устроила дикий дебош "копам" после ДТП: фото

В понедельник, 21 октября, вечером в Киеве девушка с явными признаками алкогольного опьянения влетела в отбойник, после чего устроила дебош прибывшим на место ДТП сотрудникам патрульной полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел около 22:00 на улице Набережно-Крещатицкая, недалеко от станции метро "Почтовая площадь".

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По словам полицейских, девушка на Suzuki Vitara не справилась с управлением и влетела в отбойник левой стороной автомобиля. Она утверждала, что уходила от столкновения с машиной, которая резко затормозила впереди.

Отмечается, что участница ДТП распивала слабоалкогольный напиток прямо на глазах полиции, после чего устроила скандал "копам" с вытряхиванием содержимого своей сумочки.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее на автодороге Киев-Ржищев столкнулись два автомобиля Porsche Cayenne и Toyota Corolla: в аварии погиб мужчина и 9-летняя девочка.