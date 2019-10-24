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В Киеве авто разорвало пешехода на части: фото и видео 18+

четверг, 24 октября 2019, 10:12
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24 октября в Киеве в Голосеевском районе BMW сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Facebook.

Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате удара мужчину буквально разорвало на куски.

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Врачам "скорой" осталось лишь констатировать смерть пострадавшего. Личность погибшего и обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Осторожно, Видео 18+

Как сообщал "Апостроф", 23 октября, на улице Копыловской в Киеве автомобиль сбил девочку, которая перебегала дорогу.Две девочки шли за руку по пешеходной части, а затем начали бежать через дорогу. При этом, перед ними стоял припаркованный грузовик, из-за которого у водителя не было возможности увидеть бегущих детей. В результате, авто сбило одну из девочек, вторую – не задело.

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