В Киеве трогательно простились с погибшим от взрыва "Сенсеем": фото и видео

В субботу, 26 октября, в центре Киева, на Майдане Независимости, прошла церемония прощания с Героем АТО Виктором Дегтяревым с позывным "Сенсей".
Об этом сообщает издание "44.ua".
Бойца отпевали во Владимирском соборе, а затем доставили на Майдан для гражданской церемонии. Попрощаться с Дегтяревым пришли знакомые и сослуживцы бойца, которые служили вместе с Сенсеем на Донбассе.
Также сообщается, что среди пришедших отдать последние почести Дегтяреву было множество обычных жителей Киева.
Как ранее сообщал "Апостроф", Виктор Дегтярев погиб в ночь на 22 октября, в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева. По данным полиции, граната взорвалась прямо в руках у ветерана.