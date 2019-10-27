RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 октября

07:20
Дуэт Виктора Павлика с сыном и танцы Данилко: как прошел 7 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Эклеры со сгущенкой и кремом: простой рецепт десерта к чаю

26 октября

22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
19:00
Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
12:57
Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни
11:55
55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности
10:09
У каждого свое видение красоты: "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли она пластику
07:00
Вкусный грибной суп за 30 минут: простой пошаговый рецепт

25 октября

19:07
OPPO представила в Украине серию смартфонов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве трогательно простились с погибшим от взрыва "Сенсеем": фото и видео

воскресенье, 27 октября 2019, 07:32
переглянути новину українською
Фото: 44.ua

В субботу, 26 октября, в центре Киева, на Майдане Независимости, прошла церемония прощания с Героем АТО Виктором Дегтяревым с позывным "Сенсей".

Об этом сообщает издание "44.ua".

Бойца отпевали во Владимирском соборе, а затем доставили на Майдан для гражданской церемонии. Попрощаться с Дегтяревым пришли знакомые и сослуживцы бойца, которые служили вместе с Сенсеем на Донбассе.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Также сообщается, что среди пришедших отдать последние почести Дегтяреву было множество обычных жителей Киева.

Как ранее сообщал "Апостроф", Виктор Дегтярев погиб в ночь на 22 октября, в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева. По данным полиции, граната взорвалась прямо в руках у ветерана.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: