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В Киеве поймали "евробляхера" с полным рюкзаком наркотиков: фото

понедельник, 28 октября 2019, 13:39
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В ночь на 28 октября в Киеве правоохранители остановили автомобиль, где нашли рюкзак с наркотиками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на улице Ташкентской. Патрульные заметили подозрительную машину марки Ford на литовских номерах. Они остановили ее и устроили досмотр транспортного средства. В салоне нашли рюкзак, его содержимое показал сам водитель. Внутри были свертки с различными веществами, похожими на наркотические.

По предварительным данным, в рюкзаке находилось: восемь маркированных пакетов с порошкоподобным веществом белого цвета, общим весом около 800 грамм, и коробка с растительным веществом зеленого цвета и характерным запахом. Общий вес содержимого составил около 4 килограмм.

Все подозрительные вещества полицейские изъяли и передали на соответствующие экспертизы. На месте работал экипаж полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 15 октября в Киеве в районе Севастопольской площади полицейские сумели конфисковать большую партию наркотических веществ.

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