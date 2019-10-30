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Созданный нами кадастр сделал аудит застройки в Киеве прозрачным - Вавриш

среда, 30 октября 2019, 17:04
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Девелопер и экс-чиновник Андрей Вавриш заявил, что во время работы на государственной службе в КГГА им был создан открытый реестр киевских застроек – Градостроительный кадастр, который и сейчас является важным инструментом для прозрачного аудита застройки города.

Об этом он сказал в интервью BIHUS info.

"Если бы я не создал Градостроительный кадастр – а это я его создавал, до этого его не существовало, – сейчас бы вы не видели ни уставной документации, ни генеральных планов, у вас бы сюжетов было на 90% меньше. А так, благодаря Градостроительному кадастру, а также сайту мониторинга застройки, а это тоже моя работа, вы сейчас имеете основания для сюжетов и у вас куча разоблачительных материалов", – сказал девелопер журналистам.

Он добавил, что, работая чиновником Киевской городской госадминистрации, понимал, что благодаря созданному кадастру информация о незаконных столичных застройках станет доступной широкой аудитории.

"Это была моя работа, и я понимал, что открываю ящик Пандоры к абсолютной оповещенности огромного круга лиц, в том числе расследователей. Это сейчас по всей стране все играют в открытость, а когда я создавал этот кадастр, не было даже требования такого. Поэтому к результатам моей работы можете относиться как угодно, но сейчас меня никто не обвиняет в том, что было мало сделано во времена, когда я там работал", – подчеркнул экс-чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов относительно увольнения из Департамента градостроительства и архитектуры, Вавриш заявил, что этот скандал возник из-за членов Градостроительного совета, которым, по его мнению, "перекрыли коррупционные каналы".

"Существует такая история, которая называется Градостроительный совет. У них было много "седовласых" специалистов, возглавляющих и сейчас Союз архитекторов, в том числе городской. Эти специалисты свои заказы получали не благодаря тому, что показывали высокий профессиональный уровень работы, а благодаря тому, что без них пройти через Градостроительный совет и получить согласование было невозможно. И их отрезали от этой "кормушки". Когда пришлось выйти на рынок и конкурировать с молодыми и талантливыми, когда они поняли, что возможности конкурировать, кроме как влиять на результат деятельности Градостроительного совета, у них нет, они восстали", – подытожил Андрей Вавриш.

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