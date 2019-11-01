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В Киеве иностранец устроил резню посреди улицы: подробности и фото

пятница, 01 ноября 2019, 17:12
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Фото: Информатор

В Киеве задержали иностранца, который во время драки с тремя мужчинами на проспекте Леся Курбаса, ударил одного из них ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

На место разборок сразу выехали правоохранители, которые установили причастность 39-летнего гражданина другого государства к поножовщине и задержали его.

Иностранцу объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ему выберет суд.

За содеянное задержанному грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве таксист с ножом напал на иностранца и ограбил его.

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