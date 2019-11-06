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В Киеве пьяный мужчина протаранил такси и прятался от "копов" за заправке: фото и видео

среда, 06 ноября 2019, 10:30
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Фото: Информатор

В среду утром, 6 ноября, произошло ДТП, в котором Honda вылетела на встречную полосу и протаранила в лоб такси Bolt, после чего виновник аварии скрылся.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Удар был такой силы, что внедорожник отбросило на тротуар и, после небольшой паузы, он стремительно скрылся с места ДТП, оставив на Парковой дороге передний номерной знак.

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Далеко скрыться виновнику не удалось. Спустя десять минут его авто обнаружили его бульваре Дружбы народов. Honda стояла на парковке АЗС "SOCAR". В салоне автомобиля спал пассажир, а рядом находился владелец автомобиля, который явно был в состоянии алкогольного опьянения.

От прохождения теста на драгере он отказался.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 3 ноября, на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.

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