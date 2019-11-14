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Отвлекся на телефон: в Киеве водитель маршрутки устроил опасное ДТП с трамваем, фото

четверг, 14 ноября 2019, 11:46
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14 ноября на Куреневке в Киеве водитель маршрутки столкнулся с трамваем.

О случившемся сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На фотографиях с места происшествия видно, как желтое маршрутное такси врезалось в бок трамвая. В ДТП пострадал также темно-синий легковой автомобиль - его водитель не успел среагировать и въехал под маршрутку. Информации о пострадавших пока нет.

Очевидцы ДТП говорят, что маршрутчик отвлекся на мобильний телефон и не заметил трамвай.

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"Маршрутчики там часто выезжают на рельсы, чтобы объехать затор. Вот и на этот раз он также хотел, но не увидел трамвай", - прокомментировал сообщение об аварии киевлянин Анатолий Тищенко.

"Апостроф" уже писал о том, что легкомыслие столичных маршрутчиков и нарушения правил дорожного движения дорого стоят пассажирам. 12 ноября в Киеве женщина попала в ЧП - в маршрутном такси по вине водителя она сломала руку.

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